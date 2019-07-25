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 "Ощадбанк" не получал документы об обжаловании Россией компенсации убытков из-за аннексии Крыма

Ощадбанк (Киев) не получал документы, которые бы свидетельствовали о процессуальных действиях Российской Федерации об обжаловании решения Арбитражного трибунала в Париже о компенсации свыше $1,3 млрд убытков финучреждения, причиненных в результате аннексии Россией Крыма

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 25 июля "Ощадбанк" не получал никаких документов, которые бы свидетельствовали о каких-либо процессуальных действиях Российской Федерации по обжалованию указанного решения международного арбитража. В случае получения таких документов "Ощадбанк" будет действовать в соответствии с требованиями французского процессуального порядка и международного законодательства", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу украинского "Ощадбанка". 

17 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) от 26 ноября 2018 года о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

При этом Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и процентов, начисляемых с марта 2014 года к периоду полной выплаты Россией задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

В мае "Ощадбанк" заявлял, что согласно решению Международного арбитражного трибунала, Россия обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около $1,3 млрд, а также проценты, начисленные после вынесения арбитражного решения, на 11 мая 2019 года составляли $16 млн.

В 2016 году "Ощадбанк" подал против РФ иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате захвата Крыма.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139652
 
 
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