[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.46 28.26
 Социальная политика
  9  0
Все про:суд (1890) Минрегионразвития (405) вода (61)

 Минрегион хочет обеспечить помещения судов питьевой водой

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию зданий судов. Поэтому сейчас изучается возможность внести соответствующие изменения в ГСН для проектирования в новых помещениях судов питьевых фонтанчиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это позволит обеспечить необходимым доступом к питьевой воде все категории посетителей и работников судов: судей, работников аппарата, подсудимых, свидетелей и других участников процесса.

"Банальный, но очень важный вопрос – обеспечение помещений судов питьевой водой. Сегодня в действующих строительных нормах по этому нет никаких требований. Конечно, служебные кабинеты судей и работников аппарата обустраиваются кулерами с водой или обеспечиваются водой в бутылках. Однако подсудимые не всегда имеют доступ к питьевой воде. Для них нормами предусмотрено лишь наличие санузла в конвойном помещении. Эти нормы нужно пересматривать и менять. Ведь речь идет об одной из базовых естественных потребностей человека, которую должно обеспечить право на свободный доступ к питьевой воде", – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В частности, сейчас в Минрегион поступило предложение устраивать питьевые фонтанчики в новых помещениях судов сразу на двух уровнях высоты таким образом, чтобы пользоваться ими было удобно как обычному взрослому человеку, так и ребенку или человеку с инвалидностью, который передвигается на коляске.

Такие фонтанчики предлагается размещать в публичном пространстве суда и в конвойных помещениях для обеспечения доступа к питьевой воде всех, кто находится в здании суда.

Парцхаладзе подчеркнул, что практика устройства питьевых фонтанчиков в судах является распространенной во многих странах мира, в частности, в США.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139642
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политикаМинрегион хочет обеспечить помещения судов питьевой водой
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГБР задержание Зеленский Киев Минздрав Нацполиция Порошенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх