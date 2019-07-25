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 Суд разблокировал счета компании из строительной группы "Ковальская"

Сосновский районный суд Черкасс вынес решения об отмене арестов на средства ООО "Бетон Комплекс" из промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская", находящихся на счетах "Альфа-банка", "УкрСиббанка" и других банковских учреждений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"22 июля Сосновский районный суд Черкасс вынес решения об отмене арестов на средства ООО "Бетон Комплекс", находящиеся на счетах "Альфа-банка", "УкрСиббанка" и других банковских учреждений. Поэтому предприятие восстанавливает расходные операции. Судебные решения вступили в законную силу и обжалованию не подлежат", – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что во избежание подобного в дальнейшем в настоящее время ПСГ "Ковальская" при поддержке других пострадавших компаний "рассматривает пути обжалования незаконных действий сотрудников СБУ и прокуратуры".

"Мы выражаем поддержку компаниям "Металл Холдинг", "АрселорМиттал Кривой Рог" и другим предприятиям, которые подверглись необоснованному силовому давлению со стороны следственных органов. Надеемся, что совместными усилиями и уверенными действиями мы сможем защитить себя в правовом поле", – резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, 19 июля ПСГ "Ковальская" заявила об угрозе приостановки работы предприятия группы – ООО "Бетон Комплекс" – из-за ареста его банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ.

Как сообщила компания, 17 июля 2019 года в "Альфа-банк" и "УкрСиббанк", с которыми сотрудничает группа "Ковальская", поступило постановление Сосновского райсуда Черкасс, в котором сообщается, что ООО "Бетон Комплекс" имеет признаки фиктивности и действует вне правового поля. Суд наложил арест на средства, находящиеся на счетах этих банков, остановил расходные операции по таким счетам.

Завод "Бетон Комплекс" работает на рынке с 1970 года. С 2004 года входит в состав группы "Ковальская". Производственные мощности предприятия в год составляют 78 тыс. кубометров железобетона и 155 тыс. кубометров тротуарной плитки в год.

Промышленно-строительная группа "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком Украины. Группа объединяет девять заводов-производителей строительных материалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139639
 
 
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