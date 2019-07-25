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 "Укртрансгаз" до 9 августа полностью оплатит поставленный Trafigura газ

"Укртрансгаз" до 9 августа оплатит 1,06 млрд грн за поставленный ему ООО "Трафигура Юкрейн" природный газ для производственно-технологических нужд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, заключенный сторонами договор также предусматривает отмену со стороны Trafigura имущественных и других претензий.

В "Укртрансгазе" напомнили, что компания уже погасила долг 1,47 млрд грн во исполнение соглашения об урегулировании взаимных обязательств с ООО "ЭРУ Трейдинг", а до 31 июля – погасит долг на 293,7 млн грн перед ООО "Акспо Украина".

Наибольшая задолженность за поставленный в 2019 году газ у "Укртрансгаза" сформирована перед НАК "Нафтогаз Украины" (1,96 млрд грн).

Как сообщалось, "Укртрансгаз" испытывает дефицит средств из-за экономически необоснованных тарифов и несанкционированного отбора природного газа операторами газораспределительных сетей. Облгазы в свою очередь заявляют о недостаточности их тарифа на распределение для расчетов с "Укртрансгазом" за отобранный газ.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139635
 
 
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