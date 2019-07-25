[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 "Никопольский завод ферросплавов" хочет приостановить действие решения НКРЭКУ по тарифу "Укрэнерго"

"Никопольский завод ферросплавов" для обеспечения своего иска против НКРЭКУ (дело № 640/13543/19) подал ходатайство в Окружной административный суд Киева о приостановлении действия решения Комиссии, которым установлен тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на второе полугодие 2019 года.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

22 июля предприятие обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с целью отменить постановление регулятора №1411, которым установлен новый тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа 2019 года в размере 312,4 грн/МВт-ч

Если Окружной админсуд Киева приостановит действие этого постановления НКРЭКУ, это будет означать, что "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночным и "зеленому" тарифу Гарантированном покупателю.

27 июня в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов" суд приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу (347 грн/ МВт-ч) и диспетчерское управление (8,9 грн/ МВт-ч) с 1 июля.

В связи с этим "Укрэнерго" с июля работает по тарифу 57,4 /МВт-ч, установленному постановлением от 12 декабря 2018 года №1905. Этот тариф не покрывает расходов "Укрэнерго" при выполнении своих функций в условиях нового рынка электроэнергии. Компания также обратилась в Апелляционный суд с требованием отменить обеспечение иска "Никопольского завода ферросплавов".

Блокировка тарифа только за июль привела к дефициту финансирования расходов компании в размере 2,4 млрд грн. При дальнейшем отсутствии источников финансирования у "Укрэнерго" будут накапливаться долговые обязательства перед участниками рынка, что приведет к финансовой несостоятельности оператора системы передачи.

В то же время это проблема касается не только "Укрэнерго", но и всех участников рынка, которые связаны между собой. Поэтому блокирование тарифов оператора системы передачи отображается на финансовом состоянии и других участников рынка, в первую очередь генерации, и в результате может привести к дестабилизации работы энергосистемы в целом.

Как сообщалось, ранее "Никопольский завод ферросплавов" подал новый иск в Окружной административный суд Киева (дело №640/13543/19) о признании противоправным решения регулятора и отмене действия постановления НКРЭКУ, которой установлен тариф ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года (постановление регулятора от 12 июля 2019 года №1411).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139629
 
 
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