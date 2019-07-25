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 Украина опустилась в глобальном рейтинге инновационных стран. ИНФОГРАФИКА

Украина заняла 47 место в рейтинге самых инновационных стран мира Global Innovation Index 2019 и опустилась на четыре позиции в рейтинге.

Об этом сообщается на сайте Global Innovation Index, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

В то же время Украина занимает второе место среди европейских стран с доходом ниже среднего уровня.

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Первое место в рейтинге занимает Швейцария, как и в прошлом году. В первой десятке также Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур и Германия.

Рейтинг Global Innovation Index публикуется ежегодно с 2007 года. Его составляют Корнельский университет совместно со школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности - спецагентства ООН.

Исследование оценивает институты, человеческий капитал, исследовательскую деятельность, инфраструктуру, уровень развития рынка и бизнеса.

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Украина опустилась в глобальном рейтинге инновационных стран 03

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139622
 
 
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