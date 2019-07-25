 Украина и Грузия согласовали дополнительные квоты на международные автоперевозки

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.
На 2019 год стороны пришли к соглашению об увеличении на 50% квоты многоразовых разрешений (+ 500 штук) для перевозчиков обеих стран.
На 2020 год стороны утвердили квоту разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок на следующем уровне:
- Универсальные и третьи страны (разовые) – 8 500;
- Универсальные и третьи страны (многоразовые) – 1 500.
Также был согласован порядок использования разрешений "Универсальные и третьи страны" (разовые), а именно один бланк разрешения действительный для осуществления одного из следующих видов перевозок с/без груза в обоих направлениях:
- двустороннее;
- транзитное;
- третья страна-другая договорная сторона-третья страна;
- третья страна-другая договорная сторона-страна регистрации;
- страна регистрации-другая договорная сторона-третья страна.
При изменении вида перевозки с использованием разрешения "Универсальное и третьи страны (разовое)", например, с транзитного на двустороннее или наоборот, нужно два разрешения "Универсальное и третьи страны (разовое)".
При выполнении перевозок в/из третьих стран с разрешением "Универсальноей и третьи страны (разовое)" страна, откуда начинается первый рейс, может не совпадать со страной, где заканчивается второй рейс.