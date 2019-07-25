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 Украина и Грузия согласовали дополнительные квоты на международные автоперевозки

23-24 июля 2019 года в Киеве состоялось очередное заседание украинско-грузинской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Стороны обсудили текущее состояние в области международных автомобильных перевозок.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.

На 2019 год стороны пришли к соглашению об увеличении на 50% квоты многоразовых разрешений (+ 500 штук) для перевозчиков обеих стран.

На 2020 год стороны утвердили квоту разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок на следующем уровне:

  • Универсальные и третьи страны (разовые) – 8 500;
  • Универсальные и третьи страны (многоразовые) – 1 500.

Также был согласован порядок использования разрешений "Универсальные и третьи страны" (разовые), а именно один бланк разрешения действительный для осуществления одного из следующих видов перевозок с/без груза в обоих направлениях:

  • двустороннее;
  • транзитное;
  • третья страна-другая договорная сторона-третья страна;
  • третья страна-другая договорная сторона-страна регистрации;
  • страна регистрации-другая договорная сторона-третья страна.

При изменении вида перевозки с использованием разрешения "Универсальное и третьи страны (разовое)", например, с транзитного на двустороннее или наоборот, нужно два разрешения "Универсальное и третьи страны (разовое)".

При выполнении перевозок в/из третьих стран с разрешением "Универсальноей и третьи страны (разовое)" страна, откуда начинается первый рейс, может не совпадать со страной, где заканчивается второй рейс.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139621
 
 
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