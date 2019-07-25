 НБУ ввел требования к процессу управления банками проблемными активами

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Положение определяет:

перечень проблемных активов (потенциально проблемные; неработающие активы; взыскано имущество, которое перешло в собственность банка на основании реализации прав залогодержателя);

составляющие процесса управления проблемными активами (система раннего реагирования; внедрение инструментов урегулирования задолженности по неработающим активам; управление удержанным имуществом);

требования к организационным аспектам управления проблемными активами (наличие трехлетней стратегии и оперативного плана сокращения уровня и объема таких активов; создание отдельного подразделения по работе с неработающими активами; мониторинг эффективности процесса).

Введение указанных требований направлено на создание комплексного процесса управления проблемными активами, контроль за которым должен обеспечиваться советом банка.

Внедрение системы раннего реагирования должно обеспечить выявление на раннем этапе потенциально проблемных активов и управления ими. Основным инструментарием этой системы должны стать определенные банком индикаторы раннего предупреждения, направленные на заблаговременное выявление признаков потенциальной проблемности должников, а также комплекс потенциально приемлемых мер для предотвращения преобразования таких активов в неработающие.

По управлению задолженностью по неработающим активам Положение требует от банков разработки и внедрения специальных процедур и инструментов урегулирования. Выбор наиболее приемлемых из них, включая реструктуризацию, внесудебное или судебное урегулирование, будет зависеть от потенциальной платежеспособности должника, а также его готовности сотрудничать с банком.

Отдельное внимание в Положении уделено процессу управления удержанным имуществом. Согласно требованиям Положения, от банков, в частности, требуется наличие плана продажи такого имущества, внутрибанковских процедур по его содержанию, эксплуатации, охраны и страхования от потери/повреждения.

Документ также определяет необходимость разработки банками стратегии управления проблемными активами, которая, среди прочего, будет предусматривать наличие реалистичных целевых показателей сокращения уровня и объема как неработающих активов, так и взысканного имущества, находящегося на балансе банка, а также пути достижения этих показателей.

Разработка Положения осуществлялось в сотрудничестве с международными экспертами и банковским сообществом, а его требования соответствуют нормам европейского регулирования.

Учитывая, что введение требований Положения потребует от банков реализации комплекса организационных, операционных и технологических мероприятий, Национальным банком предусмотрено 14-месячный срок для поэтапной имплементации его требований, который заканчивается осенью 2020 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram