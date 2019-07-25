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 Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в 71% случаев проверок

В течение первого полугодия 2019 года специалисты Госпродпотребслужбы осуществили 227 плановых и 107 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. Во время проведения проверок нарушения установлены в 238 случаях, что составляет 71,3% общего количества проверок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

По результатам проведенных проверок принято 151 решение о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 6,6 млн грн и 129 должностных лиц привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 31,4 тыс. грн.

Кроме того, составлено 170 предписаний по устранению нарушений во время формирования, установления, применения государственных регулируемых цен/тарифов и приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Согласно принятым предписаниям и решениям о применении административно-хозяйственных санкций, Госпродпотребслужба обязала вернуть средства потребителям на общую сумму 105,5 млн грн, из которых 90,5 млн грн – сумма средств, которую необходимо вернуть потребителям Киева по результатам 8 плановых проверок коммунальных предприятий, обслуживающих жилой фонд города.

При этом вследствие уменьшения размеров планируемых и утвержденных тарифов на жилищно-коммунальные и другие виды услуг, а также приведения цен на фармацевтическом рынке к экономически обоснованному уровню, в первом полугодии 2019 года Госпродпотребслужбой предупрежден обсчет потребителей в расчете на годовые объемы оказания услуг на общую сумму 32,3 млн грн.

Также в течение отчетного периода выявлено необоснованное финансирование из бюджета на выплаты льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги в сумме 5,3 млн грн.

Так, с целью создания эффективной системы обеспечения ценовой стабильности и сдерживание инфляционных процессов в стране, Госпродпотребслужба принимает меры по предотвращению нарушений в сфере ценообразования, обеспечения установления экономически обоснованных цен и недопущения их необоснованного роста на потребительском рынке.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139607
 
 
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