 Минздрав предложил запретить испытания косметики на животных

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, требования к косметической продукции на украинском рынке будут такими же, как и на европейском.

Новый техрегламент предлагает дополнить и расширить перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1,383 тыс. позиций. Кроме того, он предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров.

Для компаний, производящих косметические изделия, установлен переходный период - 18 месяцев. Это даст возможность утвердить новые методологии, наладить процессы без финансовых рисков и нечестной конкуренции.

Как отмечает Минздрав, такие нормы действуют в Европейском союзе уже несколько лет.

Технический регламент разработан на основе регламента ЕС №1223/2009. Документ призван устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС.

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