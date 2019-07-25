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 В Луганской области с 29 июля вводится график отключений электроэнергии

Облэнерго Луганской области с 29 июля 2019 года вводит график отключений электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В связи со снижением запасов твердого топлива на Луганской ТЭС до критического уровня и возможностью остановки ее генерации с 00:00 29 июля 2019 года, согласно письму ДТЭК "Востокэнерго" от 22 июля 2019 года №01/187, ООО "Луганское энергетическое объединение" по команде ОСП (оператора системы передачи) (РДЦ Северного региона) будет выполнять ограничения потребителей согласно утвержденным графикам на 2018-2019 годы", - сказано в сообщении.

Существует несколько видов графиков:

  • график отключений электроэнергии;
  • график ограничений мощности;
  • график аварийных отключений;
  • специальный график отключений;
  • на величину до 100 МВт (график почасовых отключений).

Ограничение будет применяться круглосуточно.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139601
 
 
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