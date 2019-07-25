 80% домов оснащены счетчиками тепла, – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на совещании по подготовке к отопительному сезону, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Лидерами по количеству оснащенных жилых зданий узлами коммерческого учета тепловой энергии являются Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области. Худшие показатели демонстрируют Кировоградская, Луганская и Донецкая области", – отметил Зубко.

По оснащенности счетчиками тепла нежилых зданий, а именно бюджетных и других учреждений, – почти 79%. Лидером является Николаевская область. Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Черкасская области.

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