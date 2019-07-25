[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.46 28.26
 Транспорт
  91  0
Все про:Измаил (15) СБУ (405) танкер (31)

 СБУ задержала в Измаиле российский танкер

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в порту "Измаил" российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе", - сообщает СБУ.

ФСБ РФ с применением оружия заблокировала движение украинских военных кораблей во время прохода в Керченском проливе с помощью танкера Neyma.

24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по международным номерам идентифицирован как уже известный танкер Neyma. Название танкера было изменено владельцами, чтобы скрыть причастность к нападению на украинские корабли. Он был задержан СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139584
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортСБУ задержала в Измаиле российский танкер
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГБР задержание Зеленский Киев Минздрав Нацполиция Порошенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх