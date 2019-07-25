[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.46 28.26
 Энергетика, Промышленность, Транспорт
  726  0
Все про:Газ (3616) ГТС (171) импорт (897) Катар (82)

 Оператор газотранспортной системы ведет переговоры о поставках катарского газа в Украину

Директор государственного Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон рассказал, что Украина может с января начать поставки катарского газа через Транс-балканский газопровод.

Об этом Макогон сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод", - сообщает Макогон.

По его данным, катарский газ впервые был доставлен на греческий LNG-терминал на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тыс м3 сжиженного газа.

"Южно-европейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу", - сообщает Макогон.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139581
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаОператор газотранспортной системы ведет переговоры о поставках катарского газа в Украину
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГБР задержание Зеленский Киев Минздрав Нацполиция Порошенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх