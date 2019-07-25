 "Мистецький арсенал" получил 617 тысяч прибыли против убытка годом ранее

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно годовому отчету предприятия, дивиденды за прошлый год не выплачивались в связи с зачислением средств в сумму переплаты 2017 года.

Чистый доход по итогам 2018 года составил 10 млн грн, что на 18,6% меньше, чем в 2017 году.

"Мыстецькый арсенал" за год незначительно сократил расходы – до 53,8 млн грн, хотя выплаты на оплату труда возросли и составили 43% от общей суммы расходов (против 33% в 2017 году). Кроме того, возросли расходы на социальные мероприятия (до 9%).

Нераспределенный убыток возрос на 8,7% по сравнению с 2017 годом – до 9 млн грн.

Текущие обязательства сократились в 1,6 раза – до 193,4 млн грн. При этом долгосрочные обязательства перед ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" на конец года составили 119,6 млн грн и должны были быть погашены в прошлом году, однако срок выплаты отсрочен до 2025 года.

Согласно выводу аудитора, по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. незавершенные капитальные инвестиции "Мыстецького арсенала" общей стоимостью 389,6 млн грн представлены расходами на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов недвижимости. Как сообщается на сайте "Мыстецького арсенала", часть средств от продажи билетов инвестированы в обновление входа в правое крыло здания "Старого арсенала".

Целевое бюджетное финансирование комплекса возросло в 2018 году на 17,8% - до 42,3 млн грн.

"Мыстецький арсенал" с 2003 года является культурно-художественной учреждением. Общая площадь объекта составляет 60 кв. м, в настоящее время используется от 12 до 24 тыс. кв. м.