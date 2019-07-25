 Правоохранители задержали экс-главу полиции Одесской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины сообщает БизнесЦензор.

"Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - сообщает полиция.

По данным Слідство.Інфо, также полиция планирует задержать заместителя Головина Константина Гейко, которого ищут на территории Одесской области.

По данным издания, Головина и Гейко подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет. Также правоохранители задержали еще одного подозреваемого - бизнесмена Чудакова, который, вероятно, тоже был вовлечен в схему с контрабандой сигарет.