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 Правоохранители задержали экс-главу полиции Одесской области

Правоохранители задержали бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины сообщает БизнесЦензор.

"Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - сообщает полиция.

По данным Слідство.Інфо, также полиция планирует задержать заместителя Головина Константина Гейко, которого ищут на территории Одесской области.

По данным издания, Головина и Гейко подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет. Также правоохранители задержали еще одного подозреваемого - бизнесмена Чудакова, который, вероятно, тоже был вовлечен в схему с контрабандой сигарет.Правоохранители задержали экс-главу полиции Одесской области 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139562
 
   
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Всіх одеських мєнтів поголовно пропустити через переатестацію і поліграф.
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