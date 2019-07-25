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 Регуляторная политика, Энергетика
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 Нацкомиссия установила "зеленый" тариф для 3 солнечных электространций Scatec Solar

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила "зеленый" тариф для трех станций ООО "Ренджи Биоэнерго" мощностью 13,3 МВт, 16 МВт и 17,4 МВт (в Березанском, Вознесенском и Веселиновском р-нах Николаевской обл.) в размере 15,03 евроцента за 1 кВт-ч.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.

Тариф установлен также для станции ООО "Гильдендорф Энерджи" мощностью 12,5 МВт и станции ООО "Кулиндор Энерджи" мощностью 18,2 МВт (Красносельский сельсовет, Лиманский р-н Одесской обл.). Принадлежат кипрской компании Bicalea Holdings Ltd., конечными бенефициарами которой являются граждане Канады Лорен Филлс Юркович и Роберт Никола Юркович.

Руководителем двух указанных компаний является директор TIU Canada в Украине Валентина Белякова.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в августе 2018 года разрешил норвежской Scatec Solar (через голландскую Scatec Solar Ukraine B.V.) и украинской Trust Capital Group (через виргинскую Trust Capital Group Ltd. и голландскую Rengy Solar B.V.) оформить контроль над ООО "Ренджи Биоэнерго" (Киев).

По данным Единого госреестра юрлиц, на сегодня бенефициарами "Ренджи Биоэнерго" являются Нарек Арутюнян и гражданин Великобритании Сергей Евланчик.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139559
 
 
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