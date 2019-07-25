 Поставщик дизтоплива Wexler останавливает импорт из РФ по трубопроводу из-за пошлин

Об этом со ссылкой на пресс-службу Wexler Group сообщает БизнесЦензор.

"Решение принято в связи с тем, что дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", - сообщает компания.

Wexler Group указывает, что Кабмин установил спецпошлину 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива из РФ в Украину. Компания сообщает, что занимается диверсификацией источников и способов поставок.

По данным издания enkorr, за 6 месяцев 2019 года компании Wexler Group — "Анвитрейд", "Оптимусойл" и "Терминал ойл" — импортировали 377 тыс. т дизельного топлива для реализации на украинском рынке.