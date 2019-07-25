 Volkswagen увеличил чистую прибыль на 22%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль выросла в апреле-июне до 3,9 млрд евро с 3,2 млрд евро за тот же период прошлого года.

Операционная прибыль снизилась на 8,1%, до 5,13 млрд евро. Квартальная выручка выросла на 7%, до 65,2 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали операционную прибыль в размере 5,03 млрд евро при выручке в 62,35 млрд евро.

Операционная прибыль VW за первое полугодие 2019 года увеличилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 млрд евро. Выручка выросла на 4,9%, до 125,2 млрд.

Поставки автомобилей в первом полугодии снизились на 3,1%, до 5,2 млн машин из-за падения продаж в Европе и Китае.

Между тем компания подтвердила, что ждет небольшого роста поставок автомобилей по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом, несмотря на сложные рыночные условия. Основными препятствиями является неопределенность в отношении экономики, рост конкуренции и волатильность обменных курсов.

Акции Volkswagen дорожают в ходе торговой сессии в четверг на 0,77%. Капитализация компании с начала года выросла на 15%, до 78,77 евро.