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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:Верховный Суд (124) Ощадбанк (368) Укртелеком (157)

 "Ощадбанк" выиграл спор на 1,5 миллиарда у "Укртелекома" в Верховном Суде

23 июля государственный "Ощадбанк" отстоял в Верховном Суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО "ЕСУ" - мажоритарный акционер "Укртелекома"), заключенного между "Ощадбанком" и "Укртелекомом".

Верховный Суд принял решение, которым полностью отказал "Укртелекому" в удовлетворении его исковых требований к "Ощадбанку".

"Верховным Судом Украины наконец была поставлена окончательная точка в споре, который длился почти 2 года и благодаря которому "Укртелекома" удавалось избегать уплаты долга", - сообщает "Ощадбанк".

"Ощадбанк" напоминает, что в 2015 году между с "Укртелекомом" был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался не позднее 2017 года принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс купонный доход по облигациям.

В августе 2017 года с целью избежания уплаты банку больше 1 млрд грн "Укртелеком" подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признания обязательств по договору прекращенными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139546
 
   
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ТОЛЬКО ПРИ ПОРОШЕНКУ АХМЕТКА МОГ СЕБЕ ТАКОЕ ПОЗВОЛИТЬ, НАГРЕТЬ ГОСУДАРСТВО НА 1.5 МИЛЛИАРДА ГР.
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Я пропрацював в Укртелекомі 13,5 років на посаді інженера, такого безладу як при Ахметові ніколи не було, спеціально все робиться щоб обанкротити.
Ніякої модернізації обладнення, кваліфіковані кадри спеціально по-звільняли, заробітна плата в інженера з 20-ти річним стажем 5000 грн., а чистими 3900 грн.
Папір на вагу золота, хоч рекламу друкують тонами.
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Те що папір економлять-то добре.
На рахунок зарплати...Нам сказало керівництво що і на те що маєте ви хер заробляєте Монтери (ті що лишилися) тобто кращі з найгірших-сидять на мінімалках ,ініціативи від них в роботі ніякої.калатають день до вечора і добре.В монтерів премія 350 грн. Має бути велика реструктуризація ( це так тепер скорочення називають) ))))) Раніше називали-оптимізація ))) Хз хто там лишиться після такого працювати і яка то робота буде.
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У меня родственник электриком в ДТЭК работает.
Такая же маята.
Беспредел со стороны даже младших руководителей.
Машину Митсубиси L-200 дали в аварийную бригаду, так начальники себе под седло забрал.
Приезжало сверху руководство, одобрило действия начальника участка.
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БизнесЦензорНовостиФинансы"Ощадбанк" выиграл спор на 1,5 миллиарда у "Укртелекома" в Верховном Суде
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