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Все про:Крым (698) Ощадбанк (368) Россия (3987)

 РФ оспорила во французских судах взыскание $1 миллиарда в пользу "Ощадбанка"

Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу украинского "Ощадбанка".

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный Ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - сообщили в Минюсте России.

17 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) от 26.11.2018 о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

При этом Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и процентов, начисляемых с марта 2014 года к периоду полной выплаты Россией задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

В мае "Ощадбанк" заявлял, что согласно решению Международного арбитражного трибунала, Россия обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около $1,3 млрд, а также проценты, начисленные после вынесения арбитражного решения, на 11.05.2019 составляли $16 млн.

В 2016 году "Ощадбанк" подал против РФ иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате захвата Крыма.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139526
 
 
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эти ж хирои не признают решений международных судов))
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именно. почему во Франции, почему не в басманном суде?
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БизнесЦензорНовостиФинансыРФ оспорила во французских судах взыскание $1 миллиарда в пользу "Ощадбанка"
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