 Boeing отчиталась о крупнейшем убытке в истории

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Это самый большой квартальный убыток в истории корпорации, он связан в первую очередь с длящейся дольше, чем предполагалось изначально, приостановкой эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы такого самолета в марте в Эфиопии.

Выручка Boeing во втором квартале упала на 35%, до $15,8 млрд.

В общей сложности проблемы с 737 MAX уже стоили корпорации около $8 млрд. Во время публикации отчетности генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания рассматривает возможность дальнейшего снижения производства таких самолетов.

В первую очередь именно это заявление Мюленбурга, а не сама плохая отчетность компании, к которой инвесторы были готовы, привела к снижению акций Boeing сегодня на 2%.

Одновременно с этим Boeing сообщила о задержке с запуском нового широкофюзеляжного самолета 777X из-за проблем с двигателями — первый полет 777X перенесен с нынешнего лета на начало 2020 года, кроме того, компания заявила о возможных дальнейших задержках с его запуском. Это не первый перенос: изначально первый полет 777X был запланирован на прошлый год, а начало поставок его заказчикам — на второй квартал 2020 года.