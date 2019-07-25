 Цены на нефть растут из-за напряженности на Ближнем Востоке

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% — до 63,3 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,3%, до 56,05 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом восприняли данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей.

Кроме того, фактором поддержки цен на нефть остается напряженность на Ближнем Востоке. Советник верховного лидера Ирана по вопросам обороны Хосейн Дехган сказал в среду, что любое изменение статуса Ормузского пролива может привести к опасной конфронтации. Данное заявление прозвучало после того, как на предыдущей неделе ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

"Опасения относительно напряженности на Ближнем Востоке поддерживают цены на нефть", — сообщил агентству Рейтер старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза.