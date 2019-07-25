 Новым премьером Великобритании стал Борис Джонсон

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Господин Джонсон принял предложение ее Величества и поцеловал ее руку после назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Тема "брексита", который намерен претворить в жизнь Джонсон, стала доминирующей в речи нового премьера. "Сегодня я стою перед вами, чтобы сказать, что критики (выхода Британии из ЕС) заблуждаются. Те, кто ставил против Британии, останутся без гроша", - сказал Джонсон у входа в резиденцию премьера после аудиенции у королевы.

По словам Джонсона, он не сомневается в способности Британии покинуть ЕС 31 октября. "Мы собираемся выполнить обещания парламента народу и выйти из ЕС 31 октября без всяких "если" и "но". Я абсолюно уверен, что через 99 дней мы это разрешим. И знаете что. Мы не будем ждать 99 дней. Британцы ждали уже слишком долго, и настала пора действовать под сильным руководством. Моя задача в том, чтобы служить вам", - сказал новый премьер.

Джонсон отметил, что ему хотелось бы заключить соглашение с ЕС перед "брекситом", но он готов вывести Британию из Евросоюза по "жесткому" сценарию. По его словам, Британия будет готова к любому исходу.

Во вторник бывший мэр Лондона и бывший глава британского МИДа Борис Джонсон сменил во главе партии Терезу Мэй. В завершающем голосовании он выиграл внутрипартийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта.

Джонсон настаивает на выходе из ЕС 31 октября, даже без ратифицированного соглашения об условиях выхода. Ранее соглашение, достигнутое Мэй, было трижды отвергнуто огромным большинством членов парламента.

Джонсон построил свою кампанию на обещании быстро заключить с ЕС новое соглашение о выходе вместо отвергнутого Палатой общин, а если это не получится, то вывести страну из ЕС 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки, решительно порвав с ЕС.

Но лидеры Евросоюза уже бессчетное число раз повторяли, что не намерены переписывать проект соглашения о выходе.