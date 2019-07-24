 В Польше почти 470 тысяч граждан Украины платят взносы на соцстрахование

Об этом сообщил спикер этого учреждения Войцех Андрусевич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Андрусевич отметил, что только в течение одного года в системе государственного страхования в Польшу прибыло почти 200 тыс. иностранцев. Сейчас в целом их уже есть 628 тыс. - больше всего граждан Украины - 468 тыс. Следующие по численности группы - это граждане Беларуси - 37 тыс., и граждане Грузии - 9 тыс.

По словам Андрусевича, граждане иностранных государств уплатили в Польше страховых взносов на сумму почти 14 млрд злотых (3,3 млрд евро).

Все чаще иностранцам выплачивается в Польше, среди прочего, материнская помощь. Граждане, в первую очередь Украины, закладывают в Польше семьи и здесь рожают детей. В связи с этим им выплачивают денежную помощь на рождение и воспитание детей.

Как отметил спикер ZUS, чаще всего иностранцы работают в таких секторах, как строительство, перерабатывающая промышленность и сфера обслуживания и администрирования офисных помещений. Они не зарабатывают много, а потому пособие, выплачивающее им управление социального страхования, не является большим.

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