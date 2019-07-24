[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.53 28.5
 Социальная политика
  871  0
Все про:Польша (774) страхование (220) трудовая миграция (161)

 В Польше почти 470 тысяч граждан Украины платят взносы на соцстрахование

Все больше иностранцев, работающих в Польше, уплачивает взносы в государственное управление социального страхования (ZUS).

Об этом сообщил спикер этого учреждения Войцех Андрусевич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Андрусевич отметил, что только в течение одного года в системе государственного страхования в Польшу прибыло почти 200 тыс. иностранцев. Сейчас в целом их уже есть 628 тыс. - больше всего граждан Украины - 468 тыс. Следующие по численности группы - это граждане Беларуси - 37 тыс., и граждане Грузии - 9 тыс.

По словам Андрусевича, граждане иностранных государств уплатили в Польше страховых взносов на сумму почти 14 млрд злотых (3,3 млрд евро).

Все чаще иностранцам выплачивается в Польше, среди прочего, материнская помощь. Граждане, в первую очередь Украины, закладывают в Польше семьи и здесь рожают детей. В связи с этим им выплачивают денежную помощь на рождение и воспитание детей.

Как отметил спикер ZUS, чаще всего иностранцы работают в таких секторах, как строительство, перерабатывающая промышленность и сфера обслуживания и администрирования офисных помещений. Они не зарабатывают много, а потому пособие, выплачивающее им управление социального страхования, не является большим.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139481
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политикаВ Польше почти 470 тысяч граждан Украины платят взносы на соцстрахование
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия СБУ Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх