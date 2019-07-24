 "Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог госзначения

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти.

За счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работ на 319 объектах. В частности, на таких коридорах, как GO Highway, Н-31 Днепр – Решетиловка, Н-14 Николаев – Кропивницкий, Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, М-15 Одесса – Рени, Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, Н-08 Запорожье – Мариуполь, М-01 Киев – Чернигов, объездная дорога Житомира на дороге М-06 Киев – Чоп, М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Согласно утвержденной правительством программы развития дорог на 2018-2022 годы, за 5 лет "Укравтодор" планирует обеспечить качественный проезд по дорогам государственного значения между областными центрами страны.

За предыдущие три года было восстановлено 6 800 дорог государственного и местного значения, что превышает объемы ремонтов предыдущих 10 лет (2005-2015 годы).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram