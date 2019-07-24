[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.53 28.5
 Транспорт
  654  6
Все про:дороги (844) ремонт (732) Укравтодор (308)

 "Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог госзначения

На конец июля 2019 года "Укравтодор", согласно утвержденным бюджетным программам, выполнил почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти. 

За счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работ на 319 объектах. В частности, на таких коридорах, как GO Highway, Н-31 Днепр – Решетиловка, Н-14 Николаев – Кропивницкий, Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, М-15 Одесса – Рени, Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, Н-08 Запорожье – Мариуполь, М-01 Киев – Чернигов, объездная дорога Житомира на дороге М-06 Киев – Чоп, М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Согласно утвержденной правительством программы развития дорог на 2018-2022 годы, за 5 лет "Укравтодор" планирует обеспечить качественный проезд по дорогам государственного значения между областными центрами страны.

За предыдущие три года было восстановлено 6 800 дорог государственного и местного значения, что превышает объемы ремонтов предыдущих 10 лет (2005-2015 годы).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139480
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо строить все дороги только бетонные, чтобы эти машины укладывающие бетонные дороги не на одной дороге были, а по всей Украине. Асфальтные дороги не подходят к Украинской погодной зоне потому что погода их уничтожает - плавит летом, зимой трескаются, весной с дождем размываются! И люди перегрузы делают к которым дороги не предназначены! Потому надо строить все дороги бетонные ибо они в 10 рез крепче и им пофиг перегрузы! И бетонные дороги только крепче от влаги становятся! И у бетонных дорог лучше зацеп колес! И бетонные дороги ночью лучше отсвечивают и лучше видимость! И у бетонных дорог срок годности не 1-2 года и ямы, а бетонные дороги 30-40 лет без ямок будут, а могут и 100 лет и в США даже есть бетонная дорога, которая 100 лет стоит и люди ездят по ней нормально! Бетон - это мощь! Асфальт - это дно! Уже не только США и Китай строит бетонные дороги, а и Европа и даже в Белорусии и РФ их строят! У нас одна отсталая страна, которая строит до сих пор асфальтные не качественные дороги!
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман на дорогах отмыл бабла море!!! Его надо арестовать и все богатства конфисковать!
 показать весь комментарий
 
В Україні приблизно 150 тис. км. доріг різних власників.
В рік ремонтують приблизно 5 тис. км автодоріг (принаймі в 2018 саме стільки відремонтували).
Скільки років будут ремонтуватись всі 150 тис км. автодоріг?
І це без побудови нових!
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт"Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог госзначения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия СБУ Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх