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 ЕИБ даст Беларуси кредиты на 176 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк даст Беларуси два кредита на общую сумму в 176 млн евро.

Об этом заявил на брифинге в Минске вице-президент банка Вазиль Гудак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Банк намерен предоставить 110 млн евро на реконструкцию автомобильной дороги и 66 млн евро для улучшения инфраструктуры водоснабжения.

Европейский инвестиционный банк начал работу в Беларуси около двух лет назад, после того как ЕС отменил санкции против белорусских властей.

Банк ожидает, что на конец 2019 года общая сумма кредитов, выделенных Беларуси, может составить около 500 млн евро.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139476
 
 
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