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 Перед трехсторонними переговорами по транзиту газа нужно провести технические консультации, – Витренко

Перед трехсторонними переговорами между Украиной, Россией и Еврокомиссией по транзиту газу необходимо провести технические консультации.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи. Конечно, если российская строна занимает конструктивную позицию по продлению транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - написал Витренко. 

Он подчеркнул, что до такой встречи нужнопровести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (interconnection agreement) и обсуждение вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений", - резюмировал Витренко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139467
 
 
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