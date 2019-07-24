 Перед трехсторонними переговорами по транзиту газа нужно провести технические консультации, – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи. Конечно, если российская строна занимает конструктивную позицию по продлению транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - написал Витренко.

Он подчеркнул, что до такой встречи нужнопровести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (interconnection agreement) и обсуждение вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений", - резюмировал Витренко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram