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 Кабмин предложил СНБО ввести санкции против причастных к строительству газопровода "Краснодарский край-Крым"

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против лиц, привлеченных к процессу строительства магистрального газопровода "Краснодарский край-Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины

Такое решение было принято 24 июля во время заседания Кабинета министров Украины по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц, передает БизнесЦензор.

Таким образом, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 – зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также в санкционный список попали предприятия, которые вовлечены в поставки материалов, оборудования и услуг заводу оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "АО "Завод Фиолент", расположенному на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, которые зарегистрированы на территории РФ, Китайской Народной Республики, Республики Турция и Боснии и Герцеговины.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимизации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении министерства.

Введение санкций ко всем причастным предприятий, задействованных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский край-Крым" и незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского союза и США.

Введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения.

В дальнейшем соответствующие распоряжения будут вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139464
 
 
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