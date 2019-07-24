 В субботу в Киеве полностью перекроют движение по проспекту Победы в районе Шулявского моста

Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Как сообщалось, победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода на сумму 600 млн грн стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

К аукциону были допущены две фирмы – ООО "Спецстрой-плюс" и ООО "Североукраинский строительный альянс".

ООО "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу – внештатному помощнику нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

ООО "Спецстрой-Плюс" подало документы с признаками подделки. В частности, эта компания подала отзыв о выполнении аналогичного договора от якобы Государственного строительного комбината управления делами аппарата Верховной Рады, но на бланке были ошибки – в названии государственной структуры было написано слово "Уркаины", подпись очевидно отличался от подписи этого лица ином документе. Позже стройкомбинат Рады заявил, что не давал такой справки.

В июне 2018 года Админколлегия Антимонопольного комитета (АМКУ) решила оштрафовать ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" за совершение антиконкурентных согласованных действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста на 112 млн гривен (по 56 млн на каждую из компаний).

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