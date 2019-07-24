[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.53 28.5
 Регуляторная политика
  769  2
Все про:НБУ (3876) ЕБА (51)

 Нацбанк планирует изменения на платежном рынке Украины, – ЕБА

Национальный банк Украины планирует революционные изменения в регулировании украинского платежного рынка, включая введение новых платежных услуг, расширение круга их поставщиков и повышение защиты прав пользователей.

Об этом сообщили в Европейской бизнес-ассоциации со ссылкой на итоги встречи с руководством НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Как сообщается, в ближайшее время ожидается новый законопроект о платежных услугах в Украине, который должен стать аналогом европейской директивы PSD2 Open Banking.

По информации ассоциации, среди новаций - введение ряда новых платежных услуг, включая перевод средств с расчетного счета за счет кредита, инициирование платежа и предоставление консолидированной информации по платежном счете.

Кроме того, платежные услуги, кроме банков, смогут предоставлять платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения.

Предполагается, что защита прав пользователей платежных услуг будет повышена посредством установления четких требований к поставщикам и введение лимитов ответственности по неавторизованным операциям. В ассоциации сообщили, что в течение следующих нескольких месяцев Нацбанк планирует ряд встреч для участников рынка и заинтересованных сторон для совместной работы над законопроектом.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139456
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаНацбанк планирует изменения на платежном рынке Украины, – ЕБА
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия СБУ Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх