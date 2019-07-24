 Пациенты смогут проверять подлинность лекарств через мобильное приложение, – Минздрав

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с сентября этого года в аптеках появятся лекарственные средства со специальной маркировкой: 2D кодом на упаковке (путем нанесения на каждую упаковку лекарственного средства двумерного штрих-кода). Этот специальный код наносится при производстве лекарств на заводах, а данные об этом заносятся в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. В рамках пилотного проекта могут участвовать производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения.

Сейчас почти все иностранные препараты, продающиеся в Украине, уже имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства.

Пациенты смогут проверить лекарства, просканировав код через мобильное приложение. Сейчас это приложение разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. Ожидается, что приложение станет доступным в конце года.

После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве, в частности, что препарат не является фальсифицированным, просроченным или ввезенным в страну с нарушением норм.

Такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта до продажи в аптеке - и вовремя реагировать на нарушения. Все эти транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.

Согласно Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств, необходимые изменения будут внедряться в течение 2019-2023 годов. На первом этапе, который уже стартовал и продлится до конца 2020 года, запускается пилотный проект и оценивается его эффективность, внедряется электронная база данных и автоматизированная система проведения мониторинга обращения лекарственных средств, проводятся консультации с производителями лекарств и потребителями.

Второй и третий этапы (2021-2023 годы) - постепенное введение обязательной маркировки проведения мониторинга их обращения.

Также будет развиваться наполнение и функционал информационной базы лекарств. Со временем ее интегрируют с центральным компонентом системы Электронного здоровья, а контролирующие органы смогут в онлайн-режиме видеть, в частности, продажи лекарств по рецепту - база данных маркировок лекарств будет интегрирована с базой рецептов. Если препарат будут продавать без рецепта, то контролирующие органы получат уведомления от системы и смогут немедленно должным образом отреагировать на этот случай.

Государство будет иметь реальную статистику потребления лекарств пациентами и сможет более точно планировать объемы закупок лекарств и финансирование государственных программ, а фармкомпании - объемы производства и распределение лекарств по аптекам.

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