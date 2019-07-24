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Все про:НАБУ (668) Киев (2047) мост (168) расследование (115) Сытник (54)

 НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ, – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных хищениях при строительстве нового пешеходного моста в Киеве.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник журналистам 24 июля в Киеве, отвечая на вопрос о том, расследуют ли детективы Бюро дело, связанное с ненадлежащим финансированием строительства так называемого моста Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, такое производство есть. По этому поводу было много публикаций и заявления, поэтому мы отреагировали на это все, и сейчас идет производство", - сказал Сытник .

Он пояснил, что дело расследуется по факту растраты бюджетных средств.

"Будем изучать, насколько обоснованной являлась стоимость этих работ и качество этих работ (строительства моста), так как мы читали публикации, что буквально после открытия уже были определенные поломки", - сказал Сытник.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139442
 
 
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Уже с закупкой топлива для минобороны от трейд комод ти обосрались теперь обосрутся и с расследованием строительства так называемого моста Кличко
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если поломки устраняли за свой счет то каким образом вас ипет сколько их было??
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Знову шоу. Обридли замовні звинувачення. Спочатку розлідуйте, потім, якщо буде що, повідомляйте.
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расследует дело о возможных хищениях.

То есть факта преступления нету. Есть только возможность. Так давайте против всех мужиков дела заведем "о возможном изнасиловании".
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БизнесЦензорНовостиФинансыНАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ, – Сытник
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