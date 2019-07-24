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 Хорватия построит сеть электромобильных зарядок вдоль дорог от границы до побережья

Хорватская Hrvatska Elektprivreda (HEP) завершила установку 16 электромобильных зарядных устройств (ЭЗУ) вдоль основных автомагистралей. Они позволят водителям электромобилей проехать от границ со Словенией и Венгрией до побережья Адриатического моря.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Новая сеть ЭЗУ соединит Хорватию с сетью зарядных устройств в рамках Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Электромобильные зарядные станции компании будут расположены вдоль основных автомагистралей. Зарядки призваны содействовать развитию туристического сектора и позволят владельцам электромобилей путешествовать по всем туристическим направлениям Хорватии, отмечается в документе.

В ближайшем будущем HEP планирует разместить 57 электромобильных зарядных устройств вдоль основных дорог страны. По завершению их строительства зарядная сеть HEP будет включать в себя более чем 100 ЭЗУ, рассказала президент правления Hrvatska Elektprivreda Фране Барбарич.

12 из первых 16 зарядок HEP были установлены в сотрудничестве с нефтяной компанией и оператором розничной торговли топливом INA.

Планы развития электромобильной зарядной сети HEP являются частью проекта электронной мобильности, который компания запустила в соответствии с директивой ЕС о развертывании инфраструктуры по обеспечению альтернативными видами топлива. Она предусматривает наличие электромобильных зарядных устройств через каждые 50 км автомобильных дорог в городах с населением более 20 тыс. жителей, во всех морских и речных портах, аэропортах, а также на всех железнодорожных станциях.

Развертывание зарядной инфраструктуры HEP финансируется из фондов Евросоюза: EAST-E и NEXT-E. В рамках этих проектов компания сотрудничает с партнерами из Чешской Республики, Словакии, Словении, Венгрии и Румынии. Конечной целью такого партнерства является создание сети из более чем 300 ЭЗУ, которая обеспечит бесперебойное движение EV через эти государства Центральной Европы.

В рамках проекта TEN-T строятся не только электромобильные зарядные устройства, но и автозаправочные станции, предлагающие альтернативные виды топлива. В частности, под Будапештом, Венгрия, была открыта первая СПГ-станция. Ее стоимость составила 1,2 млн евро, 85% из которых поступило из бюджета ЕС. В Германии в рамках программы TEN-T предполагается построить 400 водородных зарядных станций, строительство которых частично финансируется из бюджета ЕС.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139441
 
 
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