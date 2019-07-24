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 Активы НБУ за полгода уменьшились на 5,3%

Активы Национального банка Украины в январе-июне 2019 года уменьшились на 5,3% и составили 993,707 млрд грн.

Соответствующие финпоказатели Нацбанк обнародовал в издании "Урядовый курьер" 24 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, сумма ценных бумаг нерезидентов в активах в первом полугодии уменьшилась на 1,6% - до 426,218 млрд грн, авуары и специальные права заимствования за этот период выросли на 55% - до 155 млн грн.

Сумма средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах уменьшилась на 26,8% - до 85,443 млрд грн.

В структуре пассивов сумма средств государственных и других учреждений выросла на 75,4% - до 83,64 млрд грн, обязательства Нацбанка перед Международным валютным фондом уменьшились на 5,5% - до 73,174 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139432
 
 
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