 Кабмин обязал Минэкономразвития направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нынешнее законодательство предусматривает согласование госзаказа с Минфином и Минюстом.

Согласно проекту постановления, после одобрения документа СНБО основные показатели оборонзаказа должны быть направлены в Кабмин, который принимает решение об их утверждении при согласовании с профильным комитетом Верховной Рады. Далее правительство доводит показатели до госзаказчиков, Минфина, Казначейства и других заинтересованных центральных органов власти.

Проект постановления также предполагает корректировку утвержденных основных показателей Кабинетом министров при согласовании с профильным парламентским комитетом.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram