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 Кабмин обязал Минэкономразвития направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

Кабинет министров Украины обязал Министерство экономического развития и торговли направлять показатели оборонного государственного заказа на утверждение в Совет национальной безопасности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нынешнее законодательство предусматривает согласование госзаказа с Минфином и Минюстом.

Согласно проекту постановления, после одобрения документа СНБО основные показатели оборонзаказа должны быть направлены в Кабмин, который принимает решение об их утверждении при согласовании с профильным комитетом Верховной Рады. Далее правительство доводит показатели до госзаказчиков, Минфина, Казначейства и других заинтересованных центральных органов власти.

Проект постановления также предполагает корректировку утвержденных основных показателей Кабинетом министров при согласовании с профильным парламентским комитетом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139431
 
 
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