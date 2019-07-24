 "Укрнафта" за полгода нарастила добычу газа на 10,5%

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию "Укрнафты", передает БизнесЦензор.

В частности, добыча нефти с конденсатом за указанный период составил 756 тыс. тонн – против 711 тыс. тонн за первое полугодие 2018 года. Добыча газа в первом полугодии 2019 года составил 577 млн кубометров, тогда как в первом полугодии прошлого года она составила 522 млн кубометров.

При этом производство сжиженного газа не увеличилось: в период с января по июнь оно составило 55,1 тыс. тонн, что соответствует прошлогодним показателям.

Компания отчиталась, что в первом полугодии введен дистанционный мониторинг на 183 скважинах с ЭЦН, проведено 99 операций с капитального ремонта и интенсификации нефтяных и газовых скважин, а также 4 операции гидроразрыва пласта, из бездействия выведено 76 нефтяных скважин, начато бурение скважины №102 на Верхнемасловецком месторождении.

Кроме того, запущен совместный проект с СП "Полтавская газонефтяная компания" по подготовке газа "Укрнафты" с Новогригорьевского месторождения (Полтавская область).

"Положительная динамика добычи все еще дает основания "Укрнафте" ожидать большую добычу, чем плановые показатели на 2019 года, хотя рост будет несколько меньшим, чем предыдущие ожидания. По оценке по состоянию на 30 июня 2019 года компания ожидает, что годовая добыча нефти с конденсатом увеличится на 3% до 1,490 млн тонн (плановый показатель – 1,451 млн тонн, добыча 2018 – 1,448 млн тонн). Прогнозная добыча газа вырастет по сравнению с плановым на 4% до 1,123 млрд кубометров в конце года (плановый показатель – 1,084 млрд кубометров, добыча 2018 – 1,082 млрд кубометров)", – сказано в сообщении компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз" планирует выкупить у "Укрнафты" 4,062 млрд кубометров природного газа. Часть этого газа в объеме 2,062 млрд кубометров – это спорный газ, который был добыт Укрнафтой в 2006 году. Остальные 2 млрд кубометров – это газ текущей и будущей добычи "Укрнафты".

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