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 Минрегион хочет обустроить все парки и пляжи общественными туалетами

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изучает возможность нормирования обязательного проектирования в достаточном количестве современных общественных уборных при новом строительстве или реконструкции парков и пляжей.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Банальная проблема знакома всем – отсутствие туалетов в парках, на пляжах и других зонах отдыха. Сегодня таких очень много, если не большинство. Сейчас мы пересматриваем строительные нормы по благоустройству, и одно из важных предложений изменений – обязательно устраивать во всех парках, на пляжах и других рекреационных зонах современные туалеты в достаточном количестве. Например, через каждые 700 метров", – сказал Парцхаладзе.

Он рассказал, что в таких общественных местах лучше устраивать не биотуалеты, а вакуумные санузлы, которые являются более приемлемыми и удобными в использовании. Тем более, что их установка не зависит от наличия централизованной канализации, они чище и лучше в эксплуатации.

Заместитель министра также подчеркнул важность соблюдения государственных строительных норм относительно инклюзивности при устройстве таких санузлов. В частности, обязательное оборудование специальных универсальных кабин для людей с инвалидностью и других маломобильных групп и проектирования пеленальных столиков для младенцев.

Ранее Парцхаладзе на своей странице в Facebook провел опрос пользователей соцсети о наличии общественных туалетов в ближайших парках. В нем приняли участие пользователи соцсети из разных городов Украины. Большинство из них отметили, что общественные туалеты в парках или находятся в ужасном состоянии, или не работают, либо их вообще нет. В основном они расположены в самых посещаемых или новых/обновленных парках. Для примера, парк Горького в Харькове парк "Наталка" в Киеве.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139400
 
 
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Позорище. У Києві в парку біля Мосту зі склом неможливо знайти туалет. Що це за зона відпочинку?!!! Побудуйте туалети, а тоді вже парк. Хто так будує?!!!
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БизнесЦензорНовостиСоциальная политикаМинрегион хочет обустроить все парки и пляжи общественными туалетами
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