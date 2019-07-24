 Ассоциация газового рынка опять просит НКРЭКУ повысить тариф

Об этом говорится в заявлении АГРУ, передает БизнесЦензор.

22 июля 2017 года в публичном пространстве было обнародовано письмо Европейской федерации энерготрейдеров, адресованное украинской власти, в котором EFET призывает безотлагательно обеспечить финансовую стабилизацию ситуации в газотранспортном секторе экономики Украины. В частности, создать возможность для своевременных и полных взаиморасчетов операторов ГТС и ГРМ с другими участниками рынка.

"Деятельность газотранспортных компаний регулируется национальной комиссией, которая устанавливает тарифы. Они должны быть экономически обоснованными и обеспечивать операторам ГРМ и ГТС возмещения их обоснованных затрат. Однако НКРЭКУ уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей. Именно такая бездеятельность регулятора создала беспрецедентный в истории отрасли кризис и сформировала цепочку многомиллиардных долгов", - сказано в сообщении.

Так, в тарифах операторов ГРМ цена природного газа для нужд ВТВ зафиксирована на уровне, вдвое ниже рыночных. В тарифах оператора ГТС заложена цена на закупку технологического газа, что в 1,5 раза ниже рыночной. Через такие диспропорции регулирования операторы ГТС и ГРМ несут миллиардные убытки и не в состоянии рассчитываться вовремя с поставщиками газа, о чем говорится в указанном письме EFET.

НКРЭКУ безотлагательно должна установить экономически обоснованные тарифы для операторов ГРМ, которые покроют убытки прошлых периодов и предоставят возможность погасить задолженность перед оператором ГТС. А также учесть цену газа для нужд ПТО, которая позволит операторам ГРМ приобретать газ для собственных нужд прозрачно и на рыночных условиях.

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