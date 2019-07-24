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Все про:страхование (220) ЕСВ (5)

 Кабмин увеличил долю ЕСВ для Фонда соцсрахования до 14%

Правительство внесло изменения в постановления Кабинета министров Украины от 26 ноября 2014 года №675, которым предусмотрено с 1 января 2020 года увеличить долю единого взноса, который направляется на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве (с 9,3759 до 9,5727), за счет уменьшения доли этого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы (с 5,0026 до 4,8058).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Кроме того правительством по согласованию со сторонами социального диалога временно на один месяц (август 2019 года) вводятся пропорции распределения единого взноса в размере 0,1321% (на страхование на случай безработицы) и 14,2464% (на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастных случаев).

Принятое решение позволит Фонду социального страхования Украины погасить задолженность по выплате материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139394
 
 
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