 Кабмин направил дополнительные средства на медучреждения первички

Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 24 июля 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Уже более 28 млн украинцев выбрали семейного врача, терапевта или педиатра для своих детей. Из-за очень высокой динамики заключения деклараций возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья.

Все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги идут за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам. Доход зависит от объема работы. В эффективных учреждениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза. Для многих врачей, медсестер и медбратьев первички это отражается в зарплате более чем в 10 тыс., 15 тыс. и 20 тыс. грн.

Национальная служба здоровья Украины с начала года выплатила заведениям первичной помощи более 9,6 млрд грн по договору.

В 2020 году заработает программа медицинских гарантий, в которую войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь. А медицинские учреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальной службы здоровья согласно закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Программа медицинских гарантий будет принята Верховной Радой вместе с государственным бюджетом. Сейчас команды Минздрава Украины и НСЗУ активно работают над разработкой программы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram