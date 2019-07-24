 Фермерам за полгода начислено более 81 миллиона компенсаций, – Минагрополитики

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Средства начислены по следующим направлениям:

частичная компенсация стоимости техники и оборудования – 46,1 млн грн (864 получатели);

удешевление кредитов – 22,3 млн грн (909 получателей);

частичная компенсация расходов, связанных с предоставленными с/х совещательными услугами – 142,0 тыс. грн (16 получателей).

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий – новосозданным фермерским хозяйствам – 2,3 млн грн (41 получатель);

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий для фермерских хозяйств (кроме вновь созданных) 10,5 млн грн (345 получателей).

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