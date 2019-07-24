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 "Приватбанк" начнет продажу недвижимости на голландских аукционах

"ПриватБанк" начнет реализацию собственной недвижимости со скидками, а также на голландских аукционах через электронные торговые площадки LOT.PB и OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), сообщила пресс-служба "СЕТАМ".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка", – указано в сообщении.

Согласно ему, "ПриватБанк" выставит на продажу объекты собственного недвижимого имущества почти во всех регионах Украины.

"Снижение цен на недвижимость запланировано по большому количеству непрофильных активов для ускорения реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка", – отмечено в сообщении.

В "ПриватБанке" уточнили, что кроме традиционных продаж планируется проведение торгов по голландской модели аукциона, которая предполагает понижение цены лота в ходе торгов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139375
 
 
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