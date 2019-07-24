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 НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях на 5 миллиардов

Во втором квартале Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Нацбанк проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов четырех банков на сумму около $23,5 млн и 57 тыс евро.

НБУ также направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, прекращения и расследования криминальных правонарушений.

НБУ уточнил, что аналогичную информацию во втором квартале он также отправил в Государственную службу финансового мониторинга Украины - в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.

Национальный банк в I квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139372
 
 
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