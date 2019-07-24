 Суд остановил производство Понинковской картонно-бумажной фабрики

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии Украинысообщает БизнесЦензор.

По данным министерства, фабрика является источником сброса сточных вод с загрязняющими веществами в реку Хомора.

"В апреле этого года после массового замора рыбы на реках Случь и Хомора государство в очередной раз подало в суд на "Понинковскую картонно-бумажную фабрику Украины" из-за систематического загрязнения местных водоемов", - сообщает министерство.

Вода в реках была загрязнена химическими и взвешенными веществами, которые попали в воду в результате неоднократных сбросов Понинковской бумажной фабрикой, отмечает Минэкологии.

В 2011 году созданное на базе комбината ООО "Понинковский КБК" было приобретено Объединенной картонной компанией (ОКК) николаевского бизнесмена Николая Лобова.

Согласно госреестру, затем в 2012 году в Луцке зарегистрировано ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика", владельцем которой на сегодня является "ОКК-Украина" (Луцк), а конечным бенефициаром - гражданин Белиза Рубен Альберто Ланза. Он же является конечным бенефициаром зарегистрированного в январе 2017 года ООО "ПКБФ-Украина" по другому адресу в Луцке (который совпадает с адресом "ОКК-Украина").

По данным ассоциации "Укрпапир", ведущее сегодня производственную деятельность ООО "ПКБФ-Украина" в январе-июне 2018 года выпустило продукцию на сумму 684 млн грн, что на 4% меньше аналогичного показателя первого полугодия 2018 года. При этом выпуск гофротары вырос на 22%, до 34,3 млн кв.м.