 Кабмин согласовал назначение директора Бурштынской ТЭС главой Ивано-Франковской ОГА

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня состоялось мое согласование", - сказал Шмигаль журналистам после заседания правительства.

Денис Шмигаль в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.