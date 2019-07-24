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 Кабмин согласовал назначение директора Бурштынской ТЭС главой Ивано-Франковской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня состоялось мое согласование", - сказал Шмигаль журналистам после заседания правительства.

Денис Шмигаль в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139360
 
 
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