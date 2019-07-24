 Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке", - сказал Рябчук.
Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский подтвердил свои намерения назначить человека из своей команды на должность главы Киевской городской администрации, которую традиционно занимает избранный мэр столицы.
А Попов, Голубченко, Макеенко, Бондаренко, типа её занимали до Кличка нетрадиционно ?
Как почитать так у нас не страна, а цыганский табор, где традиции это всё, а законы то так для годится.