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Все про:Зеленский (186) Кабмин (3256) Кличко (232)

 Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА

Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке", - сказал Рябчук.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский подтвердил свои намерения назначить человека из своей команды на должность главы Киевской городской администрации, которую традиционно занимает избранный мэр столицы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139356
 
 
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"традиционно занимает избранный мэр " Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА - Цензор.НЕТ 4451 Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА - Цензор.НЕТ 4451 Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА - Цензор.НЕТ 4451 Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА - Цензор.НЕТ 4451
А Попов, Голубченко, Макеенко, Бондаренко, типа её занимали до Кличка нетрадиционно ?
Как почитать так у нас не страна, а цыганский табор, где традиции это всё, а законы то так для годится.
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Это потому, что у клоуна нетрадиционная ориентация.
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Ну так не трать зря время на дурацкие посты, беги дальше греби бабло лопатой. Среднее - 150 баксов в час. По 16 часов за компом - легко. Итого 16 х 150 = 2400 в день - легко. А ты, козлиная рожа, за два месяца всего 8400 заработал. Так что ты дармоед и тунеядец.
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА
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