 Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке", - сказал Рябчук.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский подтвердил свои намерения назначить человека из своей команды на должность главы Киевской городской администрации, которую традиционно занимает избранный мэр столицы.