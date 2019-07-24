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 "Транснефть" согласовала компенсацию компаниям из-за загрязнения "Дружбы"

Совет директоров российской "Транснефти" на заседании 24 июля утвердил порядок выплат в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель некондиционной нефти.

"При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки", - говорится в пресс-релизе "Транснефти".

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

Для восстановления поставок часть грязной нефти была возвращена с территории Беларуси в Россию, а также выдавлена в резервне емкости.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139350
 
 
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