 В Украине с августа вводятся международные номера банковских счетов, – НБУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"С 5 августа 2019 года в Украине стартует внедрение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616. Учитывая комплексность мероприятий по внедрению этого международного стандарта, Национальный банк Украины напоминает банкам и их клиентам об особенностях этого процесса", - говорится в сообщении.

Новые счета, начиная с 5 августа банки будут открывать в соответствии с требованиями стандарта IBAN. В то же время действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводов.

Все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются в силе, они являются платежным инструментом, который предоставляет клиенту возможность с помощью платежного устройства, в частности инициировать перевод средств с банковского счета.