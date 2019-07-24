 ВВП-варранты Украины подорожали до нового максимума

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили участники рынка, международные инвесторы в целом позитивно отреагировали на итоги волеизъявления и получение пропрезидентской партией "Слуга народа" большинства в новой Верховной Раде, рассчитывая на ускорение реформ в стране и быстрое заключение новой программы с Международного валютного фонда (МВФ).

Кривая доходности украинских еврооблигаций, с погашением начиная с 2021 года, опустилась в среднем на 0,4-0,5 процентных пунктов, а самые длинные бумаги с погашением в 2027 и 2032 годах подорожали на 3-3,5%, тогда как в середине кривой цены выросли на 1,5-2,5%, а на ее коротком конце – до 1%.

В результате теперь еврооблигации Украины с погашением в 2021 году котируются на уровне около 5%, в 2023 – 5,5%, в 2026 – 6,5 и в 2032 году – близко к 7%.

Аналитики Bank Of America Merrill Lynch (BoAML) 10 июля подтвердили свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году в 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые, пусть и небольшие, выплаты по ВВП-варрантам и станет важным триггером для покупки этих бумаг. В BoAML оценивали их справедливую стоимость на уровне около 86% номинала на базе консервативных предположений о росте и волатильности.

По данным в Минфине Украине, в некоторых крупных международных инвестбанках называют и более высокие справедливые стоимости – более 100%.

Как сообщалось, Минфин Украины в августе прошлого года считал маловероятными в среднесрочном периоде выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. В утвержденной тогда Стратегии управления госдолгом на 2018-2020 годы отмечалось, что эти государственные деривативы с условными выплатами на сумму $3,2 млрд и сроком обращения до 2040 года не являются частью госдолга страны. Обновленная стратегия управления госдолгом на 2019-2022 годы построена на прогнозе роста реального ВВП в 2019 году на 2,8%, в 2020 – на 3,3%, в 2021 – на 3,8% и в 2022 году – на 4,1%.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд , то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% от номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в секредине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,485%. Однако проблемы в переговора с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше.